Бессмертный полк в Петербурге пройдет в онлайн-формате

В Петербурге организаторы традиционного в день Победы шествия «Бессмертный полк» подтвердили, что в этом году очное мероприятие проводиться не будет, однако шествие будет проведено в онлайн-формате, как и год назад. Об этом сообщил организатор петербургского «Бессмертного полка» Андрей Краснобаев.

По словам Краснобаева, «несколько месяцев мы готовились к живому шествию». Он также выразил сожаление, что «эпидемиологическая обстановка не позволяет нам провести шествие по Невскому проспекту в этом году». Он уточнил, что «было принято решение отложить очное мероприятие на более благоприятный момент». В то же время организаторы шествия допустили проведение мероприятия в другие даты, например, 24 июня, однако окончательное решение по этой дате пока не принято.

Стоит отметить, что подробности шествия «Бессмертный полк» в Петербурге можно получить на сайте My-Polk. Здесь жители Северной столицы могут найти ответы на вопросы об о шествии.