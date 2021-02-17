Информация о том, что Путиловская может возглавить комитет, появилась достаточно давно, однако носила неофициальный характер. Сегодня в телеграм-пространстве появилась информация о том, что ее будто бы уже представили сотрудникам Смолольного. Однако, источники портала "Санкт-Петерубрг.ру" эти данные не подтввердили.
Наталья Путиловская с 2012 года работает в Колпинском районе Петербурга, заместителем главы. В ее ведение входит культура, образование и социальная защита. В конце января СМИ и телеграм-каналы пророчили чиновнице место главы комобра города.
В Смольном пока не слышали о представлении сотрудникам Путиловской
© Фото: Ирина Мотина
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Источники портала "Санкт-Петербург.ру" в Смольном не подтверждают информацию о том, что в администрации города представили в качестве новой главы комитета по образованию Наталью Путиловскую. Сегодня об этом вероятном событии написали разнообразные городские телеграм-каналы.
Информация о том, что Путиловская может возглавить комитет, появилась достаточно давно, однако носила неофициальный характер. Сегодня в телеграм-пространстве появилась информация о том, что ее будто бы уже представили сотрудникам Смолольного. Однако, источники портала "Санкт-Петерубрг.ру" эти данные не подтввердили.
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