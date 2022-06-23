В ЗакСе разрешили губернатору назначать себе заместителей без согласования

Губернатор Петербурга Александр Беглов сможет назначать вице-губернаторов - своих заместителей без согласия Законодательного собрания. Такое решение приняли депутаты, расширив полномочия градоначальника.

Депутаты петербургского Заксобрания в четверг, 23 июня, во втором чтении утвердили поправку в Устав Северной столицы, которая была предложена Бегловым. Парламентарии согласились отказаться от утверждения кандидатур на пост вице-губернаторов Петербурга.

В новой версии Устава градоначальник в течение трех дней будет обязан уведомить депутатов о том, кого назначил вице-губернатором.

Всего депутаты подготовили 17 поправок, 12 из них были отклонены, 4 приняты, одна отозвана.

Впереди проведение третьего чтения, которое обычно носит технический характер.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ЗакСе одобрили законопроект о штрафах за рекламу секс-услуг. В петербургском Законодательном Собрании предложат Государственной думе включить КоАП РФ новую статью о рекламе сексуальных услуг. Авторами документам стали депутаты "Единой России" Павел Крупник и Денис Четырбок.