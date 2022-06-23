Я в шоке: Гулькина не может смириться со смертью Шатунова

Певец Юрий Шатунов в четверг, 23 июня, скропостижно скончался в карете скорой помощи в Москве. Экс-солистка культовых поп-групп «Мираж» и «Звезды» Наталья Гулькина выразила соболезнования семье исполнителя и призналась, что находится в шоковом состоянии.

Я пока в шоке и перевариваю. Не понимаю, как такое произошло. Возраст такой, что жить да жить еще. Юрий ушел молодым, и это как обухом по голове, - поделилась певица в разговоре с "МК в Питере".

Гулькина отметила, что Шатунов всегда нес в массы мир и любовь, миллоны людей любили певца за его творчество. Бывшая солистка "Мираж" подчеркнула, что никто не ожидал, что певец может уйти так рано.

В воспоминаниях Натальи Юрий Шатунов остался добрым и коммуникабельным человеком, который всегда улыбался.

Певцы дружили в 90-е годы, встречались на общих концертах и всегда были рады видеть друг друга. Гулькина отметила, что у Шатунова в жизни было много потрясений, некоторые из них связаны с его продюсером Андреем Разиным.

Исполнительница рассказала, что бывший продюсер доводил певца и портил ему нервы. По ее мнению, это отразилось на здоровье певца.

ЮриюШатунову было 48 лет. Причиной смерти стал инфаркт.