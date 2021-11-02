В Ленобласти идет дезинфекция общественных пространств от коронавируса

В Ленинградской области продолжается санитарная обработка общественных пространств против коронавирусной инфекции. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, её проводят специалисты государственной ветеринарной службы Ленинградской области.
Для обработки используют кемицид — средство, которое губительно для различных вирусов, но абсолютно безопасно для человека при высыхании. Специалисты обрабатывают входы в магазины и аптеки, остановки общественного транспорта, детские и спортивные площадки. По решению районных штабов в число обрабатываемых также могут быть включены помещения учреждений образования, культуры, социальные и административные объекты.