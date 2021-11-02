В Петербурге могут продлить нерабочие дни

Режим нерабочих дней может быть продлен в Петербурге для представителей бюджетной сферы и госслужащих как минимум на неделю после 8 ноября. Об этом сообщают «Невские Новости».

Для остальных работодателей в Петербурге данная мера будет носить рекомендательный характер. Школьники, как сообщили изданию два независимых источника, близких к рабочей группе, разрабатывающей рекомендации для губернатора Беглова, вероятно выйдут с каникул на дистанционный режим обучения.

Заведения общепита и предприятия сферы услуг в Петербурге рекомендовано перевести на допуск только по QR-кодам также с 8 ноября. Окончательное решение по введению всех вышеперечисленных мер, вероятно, будет принято 3 ноября.