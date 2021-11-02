341 петербуржец с коронавирусом и пневмонией попал в больницу за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки госпитализировали с диагнозами коронавирус и пневмония 341 человека. Согласно данным, опубликованным на сайте администрации города, выписаны из стационаров за сутки 110 горожан.

В Петербурге на сегодняшний день развернуто 9488 коек для болеющих коронавирусом. Из них свободно 30,15%.

На дому от коронавируса лечатся 38 604 пациентов. 38 002 из них получили бесплатные лекарства для лечения от коронавирусной инфекции. На карантине в настоящее время находятся 3789 горожан.

Коэффициент распространения коронавируса в городском оперативном штабе оценили в 1,10 при максимально допустимой норме в единицу.