В Комздраве считают, что розыгрыши квартир будут слабо стимулировать петербуржцев к вакцинации

Первый замглавы комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана уверен в слабой эффективности розыгрышей машин и квартир, как побуждения к вакцинации от коронавируса. Эта мера активно реализуется в Москве.

Чиновник отметил, что Петербургу гораздо больше пользу принесло введение QR-кодов для прохода в общественные места. Сейчас в городе вакцинацию от коронавируса проходят примерно по 25 тысяч человек в день.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» Андрей Сарана отметил, что розыгрыши машин и квартир, которые проводят в Москве, добавили всего 4% желающих вакцинироваться. Он также высказал предположение, что допуск для вакцинации в России иностранных препаратов также не сильно увеличит эту статистику.