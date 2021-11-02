Ночью в Мойке заметили аквалангиста, искавшего русалку

В ночь на вторник, 2 ноября, поздние прохожие могли наблюдать необычное зрелище. Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», в Мойке был замечен мужчина, который погружался в воду с аквалангом и подсвечивал себе путь фонарем.

Очевидцы спросили мужчину о том, что он здесь делает. Он ответил удивленным прохожим, что ищет русалку. Удалось ли аквалангисту найти искомое неизвестно.

В комментариях к записи петербуржцы упражняются в остроумии. Кто-то предположил, что русалку в Мойке, учитывая славу Северной столицы, можно найти только по частям. Другие были более прагматичны: кто-то посчитал, что у мужчины поздняя рыбалка, а кто-то выдвинул гипотезу, что он ищет в реке оброненный кем-то самокат.