Проектировать дороги в Петербурге будет новое учреждение

Новые учреждение по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры появится на базе бывшего ГУП «Ленгипроинжпроект». Как сообщает «Деловой Петербург», в его ведении будет находится проектирование петербургских дорог.

Смольный возьмет на себя значительную часть рутинной работы по проектированию. Его сотрудники будут самостоятельно разрабатывать документацию, что позволит существенно ускорить процесс проектирования магистралей.

Председатель КРТИ Андрей Левакин уточнил, что таким образом удастся избежать двух-трех кругов согласований, которые нужно проходить сейчас. Новая структура возьмет на себя функции проектировщика уже в следующем году.