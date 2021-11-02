В Петербурге у 25% детей с коронавирусом развивается пневмония

В Петербурге дети стали тяжелее переносить коронавирус. Об этом сообщила «Фонтанке» главный врач детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова Людмила Исанкина.

В инфекционном корпусе больницы для детей с коронавирусом подготовлено 362 койки. 69 из них в настоящее время свободно. В среднем госпитализация детей составляет от 70 до 95 случаев в сутки.

У каждого четвертого ребенка на фоне коронавируса развивается пневмония. Четверо находятся в реанимации, а двое маленьких пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Врач отметила, что самому младшему пациенту больницы, которому поставили диагноз коронавирус, было всего 14 дней от роду.