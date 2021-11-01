В Петербурге отец предстанет перед судом из-за смерти двух своих дочерей

В Петербурге мужчина, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности двум своим дочерям, предстанет перед судом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В апреле 2021 года мужчина оставил в квартире девочек двух и четырех лет без присмотра. Перед уходом он не затушил окурок, от которого впоследствии загорелась мебель.

Одна из девочек погибла в тот же день. За жизнь другой врачи боролись несколько месяцев, однако она скончалась в больнице.

Отец сразу был задержан и стал фигурантом уголовного дела, которое в настоящий момент передано для рассмотрения в Красносельский районный суд.