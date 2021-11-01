В Петербурге ищут автоволонтеров для врачей

В Петербурге ищут автомобилистов, которые готовы помочь участковым врачам добраться до своих пациентов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, чтобы присоединиться достаточно заполнить форму на странице проекта «Подвези врача» в социальной сети «ВКонтакте». Всех участников обеспечат средствами индивидуальной защиты и составами для дезинфекции поверхностей автомобиля.

Петербургский проект «Подвези врача» начал работу год назад. За это время автомобилисты помогли медикам доехать до 7294 пациентов.

Губернатор Александр Беглов отметил, что горожане всегда поддерживали друг друга в сложные времена, проявляя настоящий ленинградский-петербургский характер.