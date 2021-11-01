В соцучреждениях Петербурга идет ревакцинация от коронавируса

В Петербурге стартовала ревакцинация от коронавирусной инфекции для горожан, проживающих в психоневрологических интернатах и других учреждениях, подведомственных комитету по социальной политике. Как пояснили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, вакцинация для пожилых людей и инвалидов проходила с февраля по май и охватила 97% проживающих.

Ревакцинацию от коронавируса проводят выездные медицинские бригады. Процедуру уже прошел 91% от общего числа проживающих в учреждениях. При вакцинации учитывается состояние здоровья пациента и отсутствие противопоказаний к прививке.

Ревакцинация проходит в 38 учреждениях стационарного типа. Всего в ведомстве комитета по социальной политике находится 51 учреждение.