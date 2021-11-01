Петербургские сервисы доставки привлекают временный персонал из-за повышенного спроса

В Петербурге в период нерабочих дней выросла потребность магазинов и сервисов доставки в сборщиках заказов, курьерах, кассирах, работниках торгового зала. Как сообщает «Деловой Петербург», ссылаясь на пресс–службу сервиса GigAnt, спрос на временный персонал по данным позициям перед локдауном вырос на 20-40%.

В пресс–службы hh.ru Северо–Запад уточнили, что перед нерабочими днями в продуктовом ритейле Петербурга число вакансий выросло почти в четыре раза. Активнее искали не только продавцов, кассиров и грузчиков, но также консультантов торгового зала.

Сеть гипермаркетов «Лента» на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября задействует временный персонал для сборки и доставки онлайн-заказов. А вот в сети магазинов «Верный» корректируют количество задействованных сотрудников точечно, так как резкого увеличения числа покупателей не прогнозируется.