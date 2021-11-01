В Петербург привезли вакцину «Спутник Лайт»

В Петербурге доставили новую партию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Всего на петербургскую фармбазу поступило 100 тысяч доз данного препарата.

В Петербурге наблюдался дефицит однокомпонентной вакцины от коронавируса, так как многие горожане выбирали данный препарат, чтобы быстрее получить QR-код. Однако, Минздрав РФ рекомендовал использовать однокомпонентную вакцину только для ревакцинации спустя шесть месяцев после окончания первого курса или переболевшим коронавирусмо также спустя полгода после болезни.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в городе создано множество возможностей, чтобы привиться от коронавируса. Он подчеркнул, что необходимо наращивать её темп, чтобы быстрее приобрести коллективный иммунитет.