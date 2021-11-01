Обладатели QR-кодов предлагают платные услуги непривитым петербуржцам

В Петербурге появилась новая бизнес-услугу. Те, кто привился от коронавируса и имеют QR-коды, предлагают непривитым сходить за них в общественные места.

Соответствующие объявление появились на сайте Авито. Их авторы предлагают посетить за не имеющих QR-кода торговые центры, МФЦ и другие социальные объекты, куда попасть без них уже нельзя.

Стоимость подобное услуги имеющие код оценивают в 250 рублей. Они предлагают непривитым остаться дома и не рисковать здоровьем, а хлопоты доверить им.

В Петербурге по QR-кодам пока пускают в театры и музеи, однако с 8 ноября после окончания режима нерабочих дней доступны только для обладателей кодов окажутся и многие другие социальные объекты.