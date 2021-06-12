В Петербурге на фестивале Stereoleto планируется выступление Sunsay, Би-2, Ивана Дорна

Петербургский фестиваль Stereoleto в этом году пройдёт в общественном пространстве "Севкабель Порт" 13 и 14 июня (воскресенье, понедельник). Об этом информируют организаторы фестиваля.

Для зрителей планируется установить сразу четыре сцены, на которые в общей сложности выйдут более 40 артистов, в частности, ожидаются такие, как: Би-2, Иван Дорн, Леван Горозия, Tesla Boy, Антоха МС, Куртки Кобейна, SUNSAY и многие другие. А также установят зоны отдыха и другие развлечения.

В этом году первому в России международному музыкальному фестивалю Stereoleto исполняется 20 лет. Мероприятие давно стало визитной карточкой Санкт-Петербурга.