В Санкт-Петербурге световое шоу фестиваля "Чудо света" будет посвящено Александру Невскому

В Санкт-Петербурге световое шоу на фестивале "Чудо Света" будет посвящено святому Александру Невскому. Об этом проинформировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с митрополитом Варсонофием, которая была приурочена к подготовке празднования 800-летия князя.

Официальные юбилейные мероприятия уже начались. Так, в декабре 2020 года в Историческом парке "Россия — моя история" была открыта фотоэкспозиция "Во имя святого князя", более того вышла книга "Образ святого Александра Невского в русском искусстве 16 — начала 21 веков".

Также 12 сентября, в День перенесения мощей святого благоверного князя, будет произведён крестный ход и будет проведён праздничный гало-концерт в БКЗ "Октябрьский".

Световое шоу, которое будет посвящёно Александру Невскому и его эпохе, городской Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга запланировал провести в ноябре 2021 года. В качестве завершающего события юбилейных мероприятий будет день памяти святого князя шестого декабря 2021 года. К нему планируется светомузыкальное шоу "Связь времён".