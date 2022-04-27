В Петербурге исполнят «Медленную музыку»

Новую программу «Медленная музыка» представят в Петербурге оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса и пианистка Полина Осетинская. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Новая программа будет состоять из различных частей произведений композиторов Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, Чайковского, Равеля, Шостаковича, Барбера и Пярта. Они будут смешаны друг с другом и прозвучат без перерыва. Таким образом будет составлено единое музыкальное произведение. Борис пиотровский назвал такую манеру исполнения интересной медитацией.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербургские студенты выступили на открытии конкурса молодых музыкантов «Созвездие».