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Спектакль «Свидетель обвинения» покажут в «Балтийском доме»

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© Фото: Baltphoto

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В субботу, 23 апреля, в петербургском театре «Балтийски дом» состоится премьера спектакля «Свидетель обвинения» по произведению Агаты Кристи. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», пьесу, киносценарий и сам рассказ на театральных помостках Северной столицы ставят впервые.

Режиссер спектакля Владимир Жуков признается, что поставил его для своей мамы, которая обожает детективы.

Пьеса «Свидетель обвинения» была экранизирована в 1957 году. В черно-белом детективе сыграли звезды Чарльз Лоутон, Тайрон Пауэр и Марлен Дитрих. Сама Агата Кристи сказала, что этот фильм стал единственным из снятых по её произведениям, который понравился писательнице.

Спектакль в «Балтийском доме» можно будет увидеть не только 23, но также 24 и 30 апреля.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» рассказывал о бесплатных событиях, которые можно посетить в выходные.

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