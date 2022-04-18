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Встреча двух бывших любовников: она моложе, он женат…

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© Фото: предоставлено организатором

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20 и 25 апреля на сцене Малого зала ДК Выборгский Народный артист России Игорь Скляр и актриса театра и кино Светлана Щедрина расскажут историю запретной любви в лирической комедии "Свет с неба".

Спектакль поставил режиссер Анджей Бубень по одноименной пьесе британского драматурга Дэвида Хэйра, номинанта премий "Оскар" и "Золотой глобус". В постановке также принимают участие талантливые актеры Арсений Мыцык и Александр Титенко.

Сюжет бесхитростный не так уж прост. А ситуация, с которой может столкнуться каждый, неизменно находит отклик зрителей.

Фото: предоставлено организатором

Том Cёджант, состоятельный мужчина, тайно встречается с молоденькой Кирой Холлис, которую взяла на работу в их дом его жена. Когда адюльтер раскрывается, Кира, чувствуя вину за разрушенную семью, сбегает.

Спустя время на пороге ее скромной квартиры опять появляется бывший любовник. Теперь он вдовец.

К чему приведет встреча с прошлым, чем закончится агония недолюбленной любви, удастся ли героям преодолеть недосказанности и возродить прежние чувства?

«Спектакль будет интересен каждому, кто когда-то любил» - говорит исполнительница роли Киры Светлана Щедрина.

А режиссер Анджей Бубень добавляет: «Чтобы сделать счастливым другого человека, сначала нужно стать счастливым самому. Эта постановка - разговор про нашу с вами жизнь. Приходите, будем разговаривать.»

Фото: предоставлено организатором

20 и 25 апреля.

Малый зал ДК Выборгский (Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, 15, м. "Площадь Ленина").

Начало в 19:00

Билеты от 1000 до 2500 руб. в кассах ДК Выборгский и на Кассир.РУ

При участии Киностудии Ленфильм.

16+.

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