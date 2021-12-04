В Петербурге выступит Oxxxymiron, фанаты раскупили билеты

Рэпер Oxxxymiron выступит с концертами в Москве и Петербурге. Выступления анонсированы впервые за пять лет.

Всего рэпер даст четыре концерта. Согласно данным «Яндекс.Афиша», билеты на концерты и в Москве, и в Петербурге были полностью раскуплены за семь часов с момента старта продаж.

Концерты Oxxxymiron в Петербурге запланированы на 3 и 4 марта. В Москве музыкант выступит 11 и 12 марта. Позднее появилась информация, что из-за ажиотажа рэпер даст еще два концерта — 5 и 13 марта.

В Петербурге выступление музыканта пройдет в клубе А2 Green Concert. В Москве площадкой для концертов станет Adrenaline Stadium.