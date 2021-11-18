Петербуржцам показали первый эпизод сериала «Вне себя»

В четверг, 18 октября, в Петербурге состоялся премьерный показ первого эпизода сериала «Вне себя», в котором снимались Евгений Стычкин, Елена Лядова и Евгений Цыганов. Новинку сериального мира зрителям представили режиссер пилотной серии Александр Дулерайн, режиссер сезона Клим Козинский, композитор Игорь Вдовин и актрисы Елена Морозова и Анна Котова-Дерябина.

Во время показа актеры и создатели сериала обсудили со зрителями сюжетные линии, характеры персонажей, а также категории нормальности. Режиссер Клим Козинский назвал сериал специфическим опытом. Он отметил, что сохранить множественность и одновременно единство — трудная задача.

Режиссер пилотной серии Александр Дулерайн считает сериал «Вне себя» историей про исправление.