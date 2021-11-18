Космизм в искусстве можно увидеть в Русском музее

В Государственном Русском музее открылась новая выставка «Космизм в русском искусстве». Увидеть её можно в корпусе Бенуа.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на выставке представлено более 180 произведений живописи и графики, объединенных общей идеей вселенского величия и философией порядка высшего разума. Эти картины хранятся в разных собраниях, в том числе и в частных коллекциях. Экспонаты для выставки также предоставили Государственная Третьяковская галереи, Музей космонавтики в Москве, Тверская областная картинная галерея и Новосибирский государственный художественный музей.

Среди экспонатов работы Василия Кандинского, Казимира Малевича, Ивана Кудряшова, Михаила Матюшина и других художников. Выставку в корпусе Бенуа можно увидеть до 10 марта 2022 года.