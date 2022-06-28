Жители Петербурга узнали, как возвращают на землю нелегальные дроны

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы стали все чаще сталкиваться с нарушителями, которые запускают квадрокоптеры над территориями, находящимися под охраной. Так, за два дня во время проведения Петербургского международного экономического форума 2022 года сотрудники Росгвардии задержали по подозрению в данных нарушениях пятерых граждан.

Как сообщает Neva.Today, пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали, как удается сотрудникам ведомства посадить на землю незаконно запущенные квадрокоптеры, а также на основании какого закона они это делают.

Так, правоохранители подавляют или преобразовывают сигналы управления дронами и воздействуют на пульты управления. Помимо этого, в том случае, если данные методы не приводят к результатам, или нет возможности провести данные манипуляции, то сотрудники ведомства имеют право применять оружие для того, чтобы прекратить полет беспилотников на основании федерального закона номер 226 (О войсках национальной гвардии Российской Федерации).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во время проведения ПМЭФ-2022 были задержаны мужчины, которые подозреваются в незаконном запуске беспилотных воздушных средств над охраняемой территорией.