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В Петербурге мужчина сварился заживо в своей ванне

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в квартире на улице Наставников местный житель заработал сильные ожоги, просидев длительное время в собственной ванне. 

В среду, 15 июня, в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе поступил 50-летний местный житель, которому медицинский персонал диагностировал 52 процента ожогов, полученных от горячей воды. 

Как сообщает Neva.Today, медики около недели предпринимали все меры по лечению пострадавшего, однако во вторник, 21 июня, петербуржец скончался. Его соседка рассказала, что мужчина жил в своей квартире один и часто употреблял спиртные напитки. 

Помимо этого, у жителя Петербурга в мае 2022 года случился инсульт, с которым его госпитализировали в больницу. После перенесенного нарушения мозгового кровоснабжения у мужчины появились проблемы с ходьбой.

 

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