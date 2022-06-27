Пьяная мать бросила ребенка на Новочеркасском проспекте

Четырехлетнего мальчика заметили сотрудники Росгвардии. Он гулял один и не смог сказать, где его родители.

В Красногвардейском районе Петербурга работники силовых структур заметили одиноко гуляющего ребенка. Оказалось, четырехлетнего мальчика бросила мать, которая страдает алкогольной зависимостью. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Как выяснилось, женщина находилась в медицинском учреждении в сильном алкогольном опьянении, пока ее сын гулял по Новочеркасскому проспекту. Росгврадейцы доставили мальчика в социальный приют «Транзит».

Обстоятельства инцидента будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что двухлетний мальчик выпал из окна в свой день рождения на Руднева с 18-го этажа. Он погиб от полученных травм.