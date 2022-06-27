Двухлетний мальчик выпал из окна в свой день рождения на Руднева с 18-го этажа

В Выборгском районе Петербурга маленький мальчик упал с 18-го этажа через открытое окно. Он погиб на месте.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 26 июня, скорая помощь сообщила в правоохранительные органы о смерти двухлетнего ребенка. Тело мальчика нашли на улице Руднева. Он выпал из окна: трагедия произошла в день рождения мальчика, ему исполнилось два года.

Родители малыша спали во время происшествия. Ребенок пополз к открытому кухонному окну из-за жары, не удержался, и упал вниз. Квартира находилась на 18 этаже.

Мальчик умер на месте от полученных травм.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на улице Матроса Железняка восьмилетний ребенок выпал из окна и выжил.