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Лосиха решила посетить «МЕГУ Дыбенко» в Петербурге

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фото: pxhere
© Фото: pxhere

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В Петербурге на Мурманском шоссе очевидцы заметили гулявшую лосиху. Животному на вид 2-3 года.

В окрестностях «МЕГИ Дыбенко» в воскресенье, 26 июня, была замечена лосиха. Об этом сообщает «Мегаполис» с ссылкой на свидетелей происшествия. 

Животное гуляло по обочине дороги Мурманского шоссе в ста метрах от торгового центра. Эксперты-биологи полагают, что лосиха вышла из леса в поисках пищи. Самка набирает жировые запасы для заведения потомства. Возраст гостьи оценивается в 2-3 года.

Петербуржцы, заметившие лосиху, опасаются что она может попасть под бурное движение дороги 41К-068 «Деревня Старая — Кудрово». 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что пойманного в Павловском парке лося выпустили в лесу.

 

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