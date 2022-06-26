Пожару на складе в Калининском районе присвоили ранг сложности 1БИС

В Петербурге произошло горение на складе бумажной продукции. Огонь пытаются усмирить 27 пожарных.

В Калининском районе пламя захватило двухэтажный склад на Чугунной улице. Об этом сообщает в пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Инцидент произошел 26 июня.

Информация о возгорании здания поступила на пульт диспетчера в 16:12. Спасатели выехали на место пожара, уже в 16:40 ему присвоили ранг опасности 1БИС.

По имеющейся на данный момент информации, огонь все еще бушует на складе. В здании загорелось бумажная продукция.

Причина возгорания пока неизвестна, по предварительным данным пострадавших людей в огне нет. Справится с огненной стихией пытаются 27 спасателей МЧС и шесть единиц техники.

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