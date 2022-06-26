Суд в Петербурге арестовал жительницу Узбекистана за незаконный въезд

Московский районный суд Петербурга возбудил уголовное дело. Чтобы избежать судебного разбирательства в России, она планировала сбежать в Киргизию, но не успела.

Въехать в Россию законным путем женщина пыталась в 2011 году, но через границу ее не пустили из-за венерического заболевания. Уже в 2019 гражданка Узбекистана планировала пересечь заветную черту на машине, но ее снова не пустили.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в итоге женщина сменила фамилию и прилетела в аэропорт Пулково, где смогла перейти пограничный контроль.

В июне 2022 года против задержанной возбудили уголовное дело. Также женщину посадили под подписку о невыезде и поставили на учет.

Она пыталась избежать судебного разбирательства и купила билет в Киргизию. Но улететь гражданка Узбекистана не смогла: Московский районный суд арестовал ее на полтора месяца.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге мигранта задержали за организованный в Узбекистане притон.