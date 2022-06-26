Мальчика госпитализировали в состоянии клинической смерти из-за утопления в бассейне

На Приморском шоссе медицинские работники увезли в тяжелом состоянии в больницу четырехлетнего мальчика. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Маленький житель Сестрорецка был доставлен в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти. Как стало известно Санкт-Петербург.ру, трагедия произошла в субботу, 25 июня. На данный момент четырехлетний малыш находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован.

Инцидент произошел когда мальчик купался в бассейне. Он захлебнулся водой и упал на дно. Рядом с ним находилась тетя и дядя, но они недосмотрели за купающимся малышом.

Врачи продолжают бороться за жизнь ребенка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Зеленогорске в частном доме девочка утонула в бассейне.