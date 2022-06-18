Трехлетнему ребенку оторвало пальцы на эскалаторе в одном из ТЦ Петербурга

В Петербурге в ТРЦ «Невский» трехлетней девочке отрезало пальцы на эскалаторе. Теперь ребенок находится в медицинском учреждении.

Напоминаем, что ранее стало известно, что пенсионер обратился в полицию после того, как стал жертвой обмана в Петербурге. Как сообщает «МК в Питере», лжеполицейский просил 490 тысяч рублей для не привлечения к уголовной ответственности дочери мужчины после ДТП.

Очевидцем трагедии стала петербурженка, которая гуляла по торговому центру. Об этом сообщает Lenta.ru. Услышав крик ребенка на эскалаторе, она обернулась и увидела кровь. Далее женщина вызвала скорую помощь. Пострадавшие пальцы собрал охранник развлекательного комплекса.

Девочка с матерью находится в одной из больниц Петербурга. На данный момент о ее состоянии нет информации.

Собственники ТРК «Невский» отказались комментировать инцидент.