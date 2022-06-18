Петербуржец погиб, когда пьяный разбивал бутылки с другом о голову

В Северной столице двое мужчин на спор стали разбивать стеклянные бутылки о головы друг друга. Один из них умер, другой госпитализирован в тяжелом состоянии.

В пятницу, 17 июня, в одну из больниц Санкт-Петербурга госпитализировали двух местных жителей, которые на спор разбивали бутылки из стекла о головы друг друга.

Как стало известно Санкт-Петербургу.ру, петербуржцы поступили в одно из городских медицинских учреждений с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Один из мужчин скончался.

Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, когда решили начать на спор разбивать бутылки о головы друг друга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, петербуржец убил сожительницу ударом по голове на проспекте Просвещения.