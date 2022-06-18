В Петербурге задержаны мужчины, запустившие квадрокоптер над территорией ПМЭФ-2022

В Северной столице росгвардейцы увезли в полицию четверых мужчин, которые запустили беспилотник на территории проведения Петербургского международного экономического форума.

Петербуржцев, которые решили заснять ПМЭФ-2022 с квадрокоптера, задержали сотрудники Росгвардии. На территории проведения Форума заметили летающий беспилотный аппарат.

Запустили беспилотник четыре мужчины на Старорусском проспекте в Шушарах. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Северо-Западу. Сейчас петербуржцев задержали и передали в отделение полиции.

Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня в пространстве «Экспофорум».

Ранее Cанкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербуржцы не верят, что заключенные губернатором соглашения на ПМЭФ будут реализованы.