Петербуржец убил сожительницу ударом по голове на проспекте Просвещения

В Петербурге пенсионер смертельно ударил женщину ножом в голову. Правоохранительные органы задержали мужчину.

В пятницу, 17 июня, в квартире на проспекте Просвещения мужчина ударил свою сожительницу ножом. Удар пришелся в голову и оказался для женщины смертельным.

Как стало известно Санкт-Петербургу.ру, погибшая 49-летняя женщина была хозяйкой квартиры. У нее были обнаружены синяки на руках и ушибы теменной области головы.

Полиция уже разбирается в обстоятельствах смерти женщины. По подозрению в убийстве задержан ее 68-летний сожитель. Мужчина был безработным, на данный момент он доставлен в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербуржец во время ссоры убил мать табуреткой.