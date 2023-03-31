В Ленобласти пенсионер получил перелом ребер от малознакомого мужчины

Во Всеволожском районе Ленинградской области малознакомый мужчина избил пожилого местного жителя, сломав ему несколько ребер. Возбуждено уголовное дело.

Ка передает Патрульный Петербурга, 28 марта, во вторник, в полицию поступило сообщение о том, что 19 марта на 60-летнего мужчину напал возле дома малознакомый мужчина. Нанеся пенсионеру телесный повреждения, злоумышленник скрылся.

Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести с закрытыми переломами ребер.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Полиция разыскивает драчуна.