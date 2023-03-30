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Случайная сметь от пореза от разбитой бутылки на Руднева оказалась прикрытием убийства

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© Фото: pxhere

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В Петербурге попойка закончилась убийством. Собутыльники погибшей рассказали альтернативную версию события, дабы скрыть факт убийства.

Как передает Петроград.ру, в Выборгском районе 27 марта в одной из квартир дома на улице Руднева был обнаружен труп 46-летней женщины. По словам собутыльников, еще одной женщины и ее возлюбленного, смерть подруги наступила из-за пореза осколками стеклянной бутылки, которую та якобы разбила.

Они также рассказали, что перевязали рану на голени погибшей, предложили ей пить, однако состояние горожанки стало ухудшаться, после чего они вызвали ей скорую помощь. Однако медики не смогли помочь потерпевшей.

По версии следствия, умершая получила раны от собутыльницы во время ссоры. По данному факту было возбуждено дело по статье 105 УК РФ (убийство).

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