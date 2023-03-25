В Петергофе задержали подозреваемого в мошенническом обмане мошенника

В Петродворцовом районе Петербурга был задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве по отношению к пенсионерке.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 24 февраля 2023 года в полицию обратилась 85-летняя пенсионерка и сообщила, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что дочь заявительницы якобы попала в ДТП и для решения вопроса необходимы денежные средства.

В тот день женщина переда незнакомцу, пришедшему за деньгами, 185 тысяч рублей. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Спустя месяц 23 марта на улице 1 мая в городе Петергоф был задержан подозреваемый. Им оказался 30-летний гражданин без определенных занятий.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге пенсионерка решила подзаработать на криптовалюте, но была обманута более чем на 4 миллиона рублей.