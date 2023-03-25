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В Петербурге задержали злоумышленника, спалившего две машины Lada на Пулковской

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© Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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В Московском районе был задержан пироман, спаливший два припаркованных автомобиля одной торговой фирмы.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 23 марта в 02:51 в полицию поступило сообщение о том, что у дома 11 по Пулковской улице, за торговым комплектом горит машина.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили сгоревший автомобиль марки Lada Largus. Огонь также повредил стоящую рядом машину той же марки. Оба авто принадлежали торговой фирме, сдававшей их в аренду.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

На следующий день, 24 марта, в 22:10 на улице Орджоникидзе был задержан 34-летний неработающий местный житель, подозреваемый в совершении преступления.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти поймали подростка, который пытался поджечь здание военкомата в Кировске.

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