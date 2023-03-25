В Петербурге накаченный наркотиками рецидивист на Haval выстрелил в сторону прохожей

В Невском районе агрессор на Haval выстрелил в сторону прохожей, перед этим обложив ее двухэтажным матом. Злодея задержали. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 24 марта, в пятницу, в полицию обратилась 37-летняя петербурженка с сообщением, что во дворе дома на Российском проспекте водитель автомобиля марки Haval, высказывался нецензурно бранью в ее адрес, а затем произвел выстрел в ее сторону и скрылся.

В ночь на 25 марта на улице Дыбенко сотрудники правопорядка задержали негодяя. Им оказался 32-летний рецидивист, у которого был изъят аэрозольный пистолет.

Мужчину доставили в отдел полиции. Известно, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе начальник службы безопасности одной из компаний-перевозчиков выстрелил в сторону петербуржца.