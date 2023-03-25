  • 25 Март 2023
USD 25.03.2023 76.4479 0.1407
USD ММВБ 00:05 76.5567  
EUR 25.03.2023 82.3923 -0.7529
EUR ММВБ 00:05 83.2958  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге была задержана банда “обнальщиков”, сколотивших состояние в 45 миллионов рублей

Автор:


© Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Темы дня

В Петербурге полиция задержала участников банды “обнальщиков”, которые оказались в родстве друг с другом. На протяжении нескольких лет семейка, с помощью фиктивных фирм, умудрились “заработать” почти 45 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в сотрудники экономической полиции в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности задержали в Приморском районе 53-летнго мужчину — организатора преступной группы.

Также были задержаны трое подельников, две сестры и брат главы банды. Преступники вели свою деятельность с 2019 по 2023 год. Создав 70 фиктивных фирм, куда клиенты переводили деньги. Далее злоумышленники занимались обналичиванием средств через банкоматы.

За 3,5 года преступной деятельности доход нелегальных банкиров составил не менее 44,7 миллионов рублей. В момент, когда к злодеям пришли правоохранители, они избавлялись от улик, выбрасывая их с балкона многоэтажки.

Было изъято нежные средства в размере 3,1 миллиона рублей, более 37 тысяч Евро и более 53 тысяч долларов. А также печати фиктивных фирм, техника и банковские карты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице задержали обнальщиков, "заработавших" 16 миллинов рублей на незаконной деятельности.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram