В Петербурге была задержана банда “обнальщиков”, сколотивших состояние в 45 миллионов рублей

В Петербурге полиция задержала участников банды “обнальщиков”, которые оказались в родстве друг с другом. На протяжении нескольких лет семейка, с помощью фиктивных фирм, умудрились “заработать” почти 45 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в сотрудники экономической полиции в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности задержали в Приморском районе 53-летнго мужчину — организатора преступной группы.

Также были задержаны трое подельников, две сестры и брат главы банды. Преступники вели свою деятельность с 2019 по 2023 год. Создав 70 фиктивных фирм, куда клиенты переводили деньги. Далее злоумышленники занимались обналичиванием средств через банкоматы.

За 3,5 года преступной деятельности доход нелегальных банкиров составил не менее 44,7 миллионов рублей. В момент, когда к злодеям пришли правоохранители, они избавлялись от улик, выбрасывая их с балкона многоэтажки.

Было изъято нежные средства в размере 3,1 миллиона рублей, более 37 тысяч Евро и более 53 тысяч долларов. А также печати фиктивных фирм, техника и банковские карты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице задержали обнальщиков, "заработавших" 16 миллинов рублей на незаконной деятельности.