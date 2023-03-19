В Ленобласти третьеклассника убило мешком с зерном на заброшенном складе

В Волосовском районе Ленинградской области 10-летний школьник оказался придавлен мешком с зерном, который упал на него на заброшенном складе, где он играл с друзьями. Несмотря на усилия врачей спасти жизнь мальчика не удалось.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером в субботу, 18 марта, в полицию поступило сообщение от жительницы деревни Ущевицы. Женщина рассказала, что к ней пришли подростки и сказали, что на заброшенном складе мешком придавило 10-летнего мальчика.

Сотрудниками полиции было установлено, что в этот день группа подростков проникла на склад зернохранилища. Дети играли там, пока в один момент одного из ребят придавило мешком. Доступ на склад был свободным.

Пострадавший третьеклассник умер в карете скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности).