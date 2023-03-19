Полиция задержала двух мошенников, обманным путем заполучивших деньги пенсионерки из Шушар

В Пушкинском районе Петербурга пожилая местная жительница стала жертвой мошеннического обмана и передала неизвестному деньги. Спустя два дня стражи порядка задержали подозреваемого, а также его подельника.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 15 марта в полицию обратилась 85-летняя пенсионерка, проживающая в поселке Шушары, с сообщением, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучка якобы стала виновницей ДТП и для решения вопроса необходимы деньги.

В тот же вечер заявительница передала пришедшему к ней незнакомцу 180 тысяч. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Спустя два дня в пятницу, 17 марта, на проспекте Муромцева сотрудники правопорядка задержали 21-летнего неработающего подозреваемого молодого человека, а также его18-летнего подельника.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пенсионерка решила подзаработать на криптовалюте и перевела мошенникам более 4,5 миллионов рублей.