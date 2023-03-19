Полиция задержала петербуржца, подозреваемого в грабеже в продуктовом магазине

В Выборгском районе задержали молодого человека, который подозревается в грабеже. Злоумышленник, побив товароведа вынес из продуктового магазина товар.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 7 марта в полицию обратилась администратор продуктового магазина, расположенного на Скобелевском проспекте. Заявительница рассказала, что 5 марта около 17:47 в торговом зале неизвестный, применив физическую силу по отношению к 31-летнему товароведу, похитил товар на сумму 2 100 рублей и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В субботу, в 11:50 сотрудники правоохранительных органов задержали на улице Есенина 26-летнего неработающего мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Задержанному избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе задержали парня и девушку, подозреваемых в ряде грабежей аптек в Парголово.