В Петербурге задержали лжеэлектрика, взявшего обманным путем у пенсионерки деньги за замену выключателя

В Московском районе Петербурга был задержан ранее судимый гражданин, которого подозревается в обмане пенсионерки. Злоумышленник претворился электриком и взял за “работу” с женщины деньги.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 12 марта в 23:10 в полицию обратилась 86-летняя пенсионерка с сообщением о том, что 10 марта в дневное время неизвестный пришел к ней в квартиру. Под предлогом замены розеток и выключателя, путем обмана, взял у заявительницы девять тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Через некоторое время, 17 марта, в четыре часа дня сотрудниками полиции был задержан на Пулковской улице ранее судимый 28-летний мужчина.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообшал, что в Петербурге задержали иногороднюю мошенницу, обманувшую пенсионерку под предлогом ремонта стояков.