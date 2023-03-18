В Петербурге пенсионерка была обманута лжесотрудницей банка и лишилась почти 2,5 млн рублей

В Красногвардейском районе Петербурга лжесотрудница банка обманула пенсионерку, которая перевела все сбережения на указанные аферисткой счета. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 17 марта, в пятницу, в десятом часу вечера в полицию обратилась проживающая на улице Стахановцев пенсионерка, 1939 года рождения.

Петербурженка сообщила, что 7 марта ей на телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей Центробанка, и сообщила, что неизвестные якобы пытаются снять деньги со счета заявительницы и их надо перевести на безопасный счет.

В итоге старушка перевела 2 497 000 рублей. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе сотрудники полиции задержали мошенницу, обманным путем взявшую у пенсионерки 50 тысяч рублей за ремонт стояков.