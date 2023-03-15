Петербургская пенсионерка перевела более трех миллионов рублей аферисту, желая сохранить сбережения

В Центральном районе Петербурга пенсионерка поверила лжесотруднику банка и перевела на указанные из счета более трех миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 14 марта в полицию обратилась пенсионерка, 1944 года рождения, проживающая на Коломенской улице.

Женщина сообщила, что 13 марта ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, убедил заявительницу перевести деньги, под предлогом их безопасности.

В итоге петербурженка перевела на продиктованные аферистом счета 3 800 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе Петербурга задержали ранее судимую мошенницу, подозреваемую в обмане пенсионерки на 50 тысяч рублей.