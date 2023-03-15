В одной из школ Петербурга на уроке физкультуры умерла семиклассница со слабым сердцем

В Выборгском районе Петербурга в одной из школ умерла семиклассница во время выполнения упражнений на физкультуре. Известно, что у девочки были проблемы с сердцем.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 14 марта, во вторник, в дежурную часть поступило сообщение от диспетчера Службы “03”, что в одной из школ труп 12-летний девочки.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что около 9:33 на уроке физкультуры семикласснице, 2009 года рождения, стало плохо. Девочке вызвали скорую, однако врачам не удалось ее реанимировать.

Известно, что у ребенка были проблемы с сердцем, но от физкультуры она не освобождалась. Труп направили в морг для установления причин смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве годовалая девочка умерла после того, как проглотила батарейку.